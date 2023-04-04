Британские боксеры отказались выступать на ЧМ из-за допуска россиян

Причиной отказа в Федерации бокса назвали участие россиян. Атлетов из РФ допустили на чемпионат.

Об отказе участвовать в чемпионате мира ранее заявили мужская и женская сборные США по боксу. Причиной также назван допуск спортсменов из РФ.

Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года отменила отстранение российских и белорусских спортсменов. Им разрешили выступать на международных соревнованиях под национальной символикой.

Россиянки вышли на церемонию открытия чемпионата мира по боксу с национальным триколором, передает «Радиоточка НСН».

