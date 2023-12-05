«Бороться с насилием иначе!»: Депутаты поспорили о запрете поп-ММА

Глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил НСН, что запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи.

Запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи, заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с НСН. По его словам, участие известных людей в подобных шоу лишь подчеркивает тренд на спорт.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности крупных организаций, занимающихся проведением поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, которые являются «керосином деструктивного поведения у молодежи».

В московском ТЦ произошла массовая драка с участием бойцов ММА
«Я здесь с коллегой не могу согласиться. Блогеры, певцы, артисты сегодня понимают, что спорт – это тренд, кто-то идет в танцы, на какие-то шоу телевизионные, кто-то играет в футбол, медиа лига же есть, а кто-то идет в ММА. То есть, известные люди пытаются проявить себя в различных видах спорта. Я не вижу в этом ничего такого. Некоторые из них соглашаются участвовать в боях. Я знаю многих известных людей, которые берут уроки бокса, борьбы, я эти вещи даже приветствую», - отметил он.

По его словам, бороться с насилием и жестокостью среди подростков нужно совсем иначе: строить спортивные школы и вкладываться в доступность секций и кружков.

«Я не думаю, что это популяризация насилия, это шоу. На некоторые бои без слез не взглянешь, так как ничего общего с драками, с большим спортом… Мне кажется, что с жестокостью и насилием на улицах нужно бороться иначе – строить залы, искать финансирование для открытия спортивных школ, чтобы дети могли заниматься спортом, а не шли на улицы. Нужны доступные спортивные кружки, секции, необходимо создавать условия», - заключил собеседник НСН.

В ноябре массовая драка произошла в зрительном зале на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Московской области. Инцидент зафиксировали на мероприятии под эгидой Fight Nights на «Live-Арене» в Новоивановском. На турнире началась потасовка между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Затем драка переросла в массовую, к ней присоединились зрители. Позднее в потасовку вмешались охрана и ОМОН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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