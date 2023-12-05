«Бороться с насилием иначе!»: Депутаты поспорили о запрете поп-ММА

Запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи, заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с НСН. По его словам, участие известных людей в подобных шоу лишь подчеркивает тренд на спорт.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности крупных организаций, занимающихся проведением поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, которые являются «керосином деструктивного поведения у молодежи».