«Бороться с насилием иначе!»: Депутаты поспорили о запрете поп-ММА
Глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил НСН, что запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи.
Запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи, заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с НСН. По его словам, участие известных людей в подобных шоу лишь подчеркивает тренд на спорт.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности крупных организаций, занимающихся проведением поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, которые являются «керосином деструктивного поведения у молодежи».
«Я здесь с коллегой не могу согласиться. Блогеры, певцы, артисты сегодня понимают, что спорт – это тренд, кто-то идет в танцы, на какие-то шоу телевизионные, кто-то играет в футбол, медиа лига же есть, а кто-то идет в ММА. То есть, известные люди пытаются проявить себя в различных видах спорта. Я не вижу в этом ничего такого. Некоторые из них соглашаются участвовать в боях. Я знаю многих известных людей, которые берут уроки бокса, борьбы, я эти вещи даже приветствую», - отметил он.
По его словам, бороться с насилием и жестокостью среди подростков нужно совсем иначе: строить спортивные школы и вкладываться в доступность секций и кружков.
«Я не думаю, что это популяризация насилия, это шоу. На некоторые бои без слез не взглянешь, так как ничего общего с драками, с большим спортом… Мне кажется, что с жестокостью и насилием на улицах нужно бороться иначе – строить залы, искать финансирование для открытия спортивных школ, чтобы дети могли заниматься спортом, а не шли на улицы. Нужны доступные спортивные кружки, секции, необходимо создавать условия», - заключил собеседник НСН.
В ноябре массовая драка произошла в зрительном зале на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Московской области. Инцидент зафиксировали на мероприятии под эгидой Fight Nights на «Live-Арене» в Новоивановском. На турнире началась потасовка между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Затем драка переросла в массовую, к ней присоединились зрители. Позднее в потасовку вмешались охрана и ОМОН, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям
- Фильм о феномене Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году
- Нападающего «Динамо» Тюкавина признали лучшим молодым игроком РПЛ 2023 года
- Корь выявили у ребенка в Новгородской области
- Ушаков: Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%
- Бельгия пообещала поставить Украине истребители F-16 в 2025 году
- Фермеры водрузили перед парламентом Молдавии мешок с навозом
- Группа «Мастер» объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Большаковым
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
- Всероссийский хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря в Гнесинке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru