Баскетболисты ЦСКА вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в полуфинале турнира («Финала четырех») в Испании нанесли поражение мадридскому «Реалу».
Встреча была драматичной, борьба шла до последних секунд. Итоговый счет — 95:90.
Результативными в составе ЦСКА стали Нандо де Коло и Серхио Родригес, набравшие по 23 очка, передает «Интерфакс».
В решающем матче ЦСКА 19 мая сыграет с «Анадолу Эфес».
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