Спорт

Баскетболисты ЦСКА вышли в финал Евролиги

18 мая00:27

Баскетболисты московского ЦСКА в полуфинале турнира («Финала четырех») в Испании нанесли поражение мадридскому «Реалу».

Встреча была драматичной, борьба шла до последних секунд. Итоговый счет — 95:90.

Результативными в составе ЦСКА стали Нандо де Коло и Серхио Родригес, набравшие по 23 очка, передает «Интерфакс».

В решающем матче ЦСКА 19 мая сыграет с «Анадолу Эфес». 

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ТЕГИ:Баскетбол

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