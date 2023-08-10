«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России

Калининградская «Балтика» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

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Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0. На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Преимущество «Балтики» укрепил нападающий Дмитрий Барков на 62-й минуте.

Калининградский клуб набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Ахмат» располагается на четвертом месте.

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«Балтика» 6 августа обыграла воронежский «Факел» и одержала первую победу в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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