«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России
Калининградская «Балтика» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0. На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Преимущество «Балтики» укрепил нападающий Дмитрий Барков на 62-й минуте.
Калининградский клуб набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Ахмат» располагается на четвертом месте.
30 августа «Балтика» примет петербургский «Зенит». Грозненцы дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов»
«Балтика» 6 августа обыграла воронежский «Факел» и одержала первую победу в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Радиоточка НСН».
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