«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0. На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Преимущество «Балтики» укрепил нападающий Дмитрий Барков на 62-й минуте.

Калининградский клуб набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Ахмат» располагается на четвертом месте.

30 августа «Балтика» примет петербургский «Зенит». Грозненцы дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов»

«Балтика» 6 августа обыграла воронежский «Факел» и одержала первую победу в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Радиоточка НСН».

