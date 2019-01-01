Спорт
В полуфинале аргентинцы встретятся с бразильцами.
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки
29 июня00:54
Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:0 победила национальную команду Венесуэлы в 1/4 финала Кубка Америки.
В полуфинале аргентинцы встретятся с бразильцами.
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ТЕГИ:Футбол
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