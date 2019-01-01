Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки

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Американист назвал самый важный итог встречи Путина с Трампом

В полуфинале аргентинцы встретятся с бразильцами.

Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:0 победила национальную команду Венесуэлы в 1/4 финала Кубка Америки.

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