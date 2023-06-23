Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел стадию четвертьфинала турнира АТР в немецком Галле, сообщает ТАСС.
В трех партиях он переиграл 29 номер мирового теннисного рейтинга Таллона Грикспора из Нидерландов. Счет по сетам - 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, который сейчас занимает седьмую строчку рейтинга АТР.
Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.
В полуфинале его ждет обидчик Даниила Медведева – испанец Роберто Баутиста-Агут.
Ранее стало известно, что 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов снялся с Уимблдона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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