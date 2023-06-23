Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле

В трех партиях он переиграл 29 номер мирового теннисного рейтинга Таллона Грикспора из Нидерландов. Счет по сетам - 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, который сейчас занимает седьмую строчку рейтинга АТР.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале его ждет обидчик Даниила Медведева – испанец Роберто Баутиста-Агут.

Ранее стало известно, что 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов снялся с Уимблдона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

