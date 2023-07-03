Андрей Рублев выиграл матч первого круга на Уимблдоне-2023
3 июля 202317:38
Российский теннисист Андрей Рублёв с победы стартовал на Уимблдонском турнире 2023 года.
Соперником россиянина в первом круге был представитель Австралии Макс Пёрселл. Матч, длившийся один час и 35 минут, завершился победой Рублёва со счётом 6:3, 7:5, 6:4.
Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Аслан Карацев (Россия) - Люка ван Аш (Франция).
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи и вышла во второй круг Уимблдона-2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru