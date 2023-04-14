Александр Зверев назвал Даниила Медведева «одним из самых нечестных игроков»

Немецкому спортсмену не понравился туалетный перерыв, который россиянин якобы взял в решающем сете при счете 4:3. По его словам, Медведев сделал это в тот момент, «когда уже нельзя было этого делать».

«В игре было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом».

Ранее Даниил Медведев рассказал, что после матча, который он выиграл со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), он извинился перед Зверевым за своё поведение, сообщает RT.

