«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты «Ак Барса» одержали убедительную победу над ЦСКА в стартовой игре финальной серии Кубка Гагарина.

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Казанская команда обыграла москвичей со счетом 4:1.

В составе «Ак Барса» отличились Артем Лукьянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Единственную шайбу у армейцев забросил Михаил Григоренко.

Команды 19 апреля сыграют второй матч в Казани. После этого серия переедет в Москву.

Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допустить сборные России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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