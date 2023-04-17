«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
Хоккеисты «Ак Барса» одержали убедительную победу над ЦСКА в стартовой игре финальной серии Кубка Гагарина.
Казанская команда обыграла москвичей со счетом 4:1.
В составе «Ак Барса» отличились Артем Лукьянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Единственную шайбу у армейцев забросил Михаил Григоренко.
Команды 19 апреля сыграют второй матч в Казани. После этого серия переедет в Москву.
Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допустить сборные России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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