Агент Магомеда Оздоева заявил о срыве трансфера в «Лилль» после начала СВО
Агент бывшего полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что футболист мог продолжить карьеру во французском «Лилле». Интервью опубликовано на портале Metaratings.
По словам Гаргаева, трансфер в «Лилль» сорвался после февраля 2022 года. 30-летний футболист не смог получить рабочую визу.
После несостоявшегося перехода во французский клуб Оздоев начал выступать за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Россиянин сыграл в составе команды 25 матчей и отметился пятью мячами.
Новый сезон Российской премьер-лиги по футболу стартует 23 июля, передает «Радиоточка НСН».
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