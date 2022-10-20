Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
В Вологодской области завершился чемпионат России по ездовому спорту, сообщает ГТРК «Владимир».
В Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» собрались опытные спортсмены со всей страны. Соревнования проходили два дня по четырём дисциплинам — карт, велосипед, скутер и кросс.
Владимирская команда выступила более чем достойно, заявили в пресс-службе областной администрации. По итогам соревнований владимирцы 9 раз поднимались на пьедестал почёта. В копилке региона — одна серебряная и восемь золотых медалей. Из них в официальный зачёт идут четыре высших награды.
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