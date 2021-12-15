Здание на Большом Каретном продадут с аукциона

Стали известны условия электронного аукциона по продаже объекта свободного назначения в Центральном округе Москвы.

Это трехэтажное здание, которое находится внутри квартала в Большом Каретном переулке, дом 20, строение 2А,

Площадь здания - 255 кв.м., коммуникации в наличии. Оно расположено в пешей доступности (4 минуты пешком) от метро «Цветной бульвар».

Начальная цена - 42 млн 646 тыс. рублей. Приём заявок - до 20 января следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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Фото: investmoscow.ru
ТЕГИ:НедвижимостьИнвесторыМосква
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