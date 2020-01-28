Заказчики Москвы обсудят изменения в закупках

Каким станет 2020 год для сферы закупок и что именно изменится в контрактной системе? Это обсудят столичные заказчики на первой в новом году встрече контракт-клуба.

Организатором мероприятия выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Как отметил его руководитель Иван Щербаков, важность своевременно информировать заказчиков о законодательных изменениях контрактной системы.

«Наступивший год для контрактной системы в части изменения законодательства будет не менее сложным, чем предыдущий. В этих условиях нам необходимо поддержать заказчиков, оказывая им всестороннюю экспертную и методическую поддержку. Увеличение ценового порога проведения запроса котировок, новые правила планирования закупок, использование КТРУ и указание сведений о товаре в заявке участника, изменение порядка проведения закупок у единственного поставщика – эти и другие вопросы требуют детального рассмотрения, что и будет сделано с привлечением экспертов в ходе встреч в рамках Контракт-клубе», - сказал Иван Щербаков.

Приглашённым экспертом Контракт-клуба станет заместитель руководителя Экспертно-консультационного центра Института госзакупок Александр Евсташенков.

Участники контракт-клуба «Закупки 2020: как успеть за переменами» смогут получить индивидуальные консультации по работе с электронной торговой площадкой от специалиста учебного центра ЕЭТП Джамили Созаевой. Также будет организована традиционная зона консультаций по работе в ЕАИСТ, где каждый желающий получит необходимую помощь в решении вопросов.

Контракт-клуб пройдет 4 февраля в 18.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

