Заказчикам Тюмени расскажут о преимуществах портала поставщиков

Открытая встреча по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» для заказчиков пройдет в Тюмени с 14 по 16 августа. Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Управлением государственных закупок Тюменской области.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева,портал поставщиков станет для заказчиков Тюменской области незаменимым инструментом диалога с бизнесом.

«Около 500 тюменских заказчиков в настоящее время зарегистрированы на Портале поставщиков. Этот интернет-ресурс позволяет проводить оперативные сделки в электронной форме, увеличивать уровень конкуренции в регионе и работать со всеми сервисами системы на безвозмездной основе. На предстоящей встрече заказчики смогут получить персональные консультации по работе на портале и задать интересующие вопросы разработчикам», – отметил Дёгтев.

На протяжении трех дней разработчики и эксперты АИС «Портал поставщиков» будут консультировать тюменских заказчиков по вопросам регистрации и работы в системе.

АИС «Портал поставщиков» был создан для того, чтобы автоматизировать процедуру закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала прошлого года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

Начало мероприятия в 10.00

Встреча пройдет по адресу: ул. Республики 24 каб. 206

Участие бесплатное.

Подробная информация о деловом турне портала поставщиков по регионам России по ссылке.

