За состоянием дорожной техники 30 районов Москвы будет следить победитель торгов
Закупку на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию коммунальной техники для 30 районов Москвы представят бизнес-сообществу в рамках проекта «Биржа торгов».
Организатором мероприятия на площадке Московской торгово-промышленной палаты выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Заказчиком совместной процедуры выступает ГБУ «Автомобильные дороги». Контракт предусматривает полное техническое обслуживание коммунальной техники в течение этого года.
Победитель будет следить за состоянием дорожной техники сразу в 30 районах столицы, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«30 районных учреждений, расположенные в Северном, Западном, Южном и Северо-Западном административных округах, охватит одна представленная процедура. На сервисное обслуживание будут переданы всесезонные комбинированные машины, самосвалы, трактора, техника для ямочного ремонта и многое другое», - уточнил Геннадий Дёгтев.
При формировании закупки заказчик использовал типовую документацию, что, в свою очередь, упрощает подготовку бизнеса к участию в аукционе и последующему исполнению контракта.
На публичном представлении процедуры потенциальным участникам закупки расскажут о начальной стоимости контракта, условиях его заключения, а также ответят на все интересующие вопросы.
Мероприятие с участием представителя заказчика состоится 31 июля в 10.00 по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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