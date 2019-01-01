За право возведения спорткомплекса на юге Москвы поборолись 10 инвесторов

Спорткомлекс будет возведен победителем по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 3.

Организатором аукциона выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На торгах за право строительства спортивных объектов традиционно наблюдается высокая конкуренция, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

«С начала года через городские аукционы реализованы 4 земельных участка, предназначенные под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В среднем на них претендовали по 7 инвесторов. Этот аукцион не стал исключением. В результате конкурентной борьбы стартовая цена годовой аренды лота, расположенного на Ореховом бульваре, возросла в десятки раз и составила десять миллионов рублей. При этом в дальнейшем арендная ставка будет пересчитана на основании кадастровой стоимости участка после ввода спорткомплекса в эксплуатацию», - отметил Геннадий Дёгтев.

Победителем аукциона стала компания ООО «Московское Строительное управление», с которой заключен договор аренды сроком на 2 года 8 месяцев. За это время компании предстоит построить спортивный центр и ввести его в эксплуатацию. Новый объект будет пользоваться большой популярностью, считает генеральный директор ООО «Московское Строительное управление» Марат Айсин.

«В планах – строительство фитнес-центра. Будущий объект занимает удачную локацию: проект планировки территории, рядом с которой расположен этот земельный участок предусматривает возведение жилого комплекса, бизнес-центра. Кроме того, уже сейчас неподалеку от участка находятся жилые дома. Учитывая, что интерес к спорту после Чемпионата мира по футболу 2018 все только возрастает, уже сейчас можно предсказать востребованность комплекса среди местного населения», - добавляет Марат Айсин.

На данный момент на инвестиционном портале города Москвы на торги выставлены 10 земельных участков с различным функциональным назначением.

