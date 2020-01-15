Введение Единой информационной системе увеличило конкуренцию в столице втрое
Обязательная регистрация поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок с 1 января 2020 года стала важнейшим условием для нахождения поставщиков на рынке закупок. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
По его словам, перевод всех процедур в электронную форму, который прошел в начале 2019 года, привел к тому, что конкуренция на рынке закупок возросла. Это хорошо видно на примере Москвы, где доля конкурентных процедур увеличилась в три раза.
Уточняется, что после обязательной регистрации в единой системе поставщики получат упрощенный доступ к работе на крупных федеральных электронных площадках. Регистрация бесплатная, для прохождения процедуры необходима лишь электронная подпись.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- ВОЗ повысила уровень угрозы коронавируса
- Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову
- Комиссия Подмосковья одобрила помилование израильтянки Иссахар
- В Киеве заявили о претензиях на Алмазный фонд России
- Мишустин дал два дня на разработку плана против коронавируса