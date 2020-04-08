Власти посоветовали бизнесу скорректировать план госзакупок

Власти столицы рекомендовали городским заказчикам рассмотреть возможность актуализировать план-график закупок на ближайший год. Такое решение продиктовано последствиями распространения коронавирусной инфекции в Москве.

В столице принят ряд ограничительных мер, которые должны помочь справиться с пандемией. Сегодня большинство жителей Москвы переведены на удаленный режим работы. В таком формате действуют образовательные организации, многие бюджетные учреждения города. Все это, по словам представителей властей столицы, приводит к пересмотру потребностей ряда государственных организаций.

В первую очередь, это относится к заказчикам, которые организуют закупки по питанию в школьных учреждениях или по поставке товаров первый необходимости. Таким образом, новые сложившиеся обстоятельства требуют актуализации плана-графика закупок на текущий год.

Каким заказчикам и по каким предметам придется столкнуться с изменениями в первую очередь, рассказала руководитель отдела образовательных программ АО «ЕЭТП» (РОСЭЛТОРГ) Джамиля Созаева.

«План графика закупки необходимо будет синхронизировать всем заказчикам, прежде всего государственным и муниципальным заказчикам, тем, кто расходует средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Во-первых, многие организации переходят на удаленный формат работы, объем потребностей в оборотных активах падает. Во-вторых, будет образовываться экономия. Многие закупки были перенесены, экономию тоже нужно распределять. И в-третьих, региональная и муниципальная нормативная правовая база, которая предписывает заказчикам в этих условиях переориентировать свои расходы, пересмотреть приоритеты расходов. Отказаться от дорогостоящих и не важных на данный момент закупок, например, мебели, транспортных средств в пользу товаров жизнеобеспечения - питания, например, медикаменты, горюче-смазочные материалы», - уточнила она.

Власти столицы предупреждают, что в случае пересмотра планов-графиков заказчикам необходимо сохранять разумный подход к сдвигу сроков запланированных процедур. Город продолжит обеспечивать все необходимые потребности в полном объеме. В то же время бизнес должен получать простые и понятные алгоритмы о том, как вести себя при исполнении обязательств по контрактам в условиях пандемии.

Сегодня инструментом, который помогает закрывать оперативные потребности заказчиков, выступает интернет-ресурс Портал поставщиков. Джамиля Созаева добавила, что, исходя из режима работы выходного дня, многие заказчики неизбежно столкнутся с потребностью пересмотра своих графиков закупки.

Вместе с тем, по ее словам, все операторы электронных торгов должны работать в полноценном режиме, технически проблем быть не должно. Она заверила, что в плане программно-аппаратного сообщения все информационные площадки работают нормально.

Ежедневно на Портале поставщиков заключается от ста до тысячи контрактов. Кроме того, функционал интернет-ресурса позволяет закрывать потребности всего за несколько часов. Например, инструмент котировочных сессий позволяет совершить закупку малого объема всего за три, шесть и 24 часа.

Напомним, что в Москве создан Оперативный штаб для защиты городской экономики в связи с распространением коронавируса. Создал штаб мэр Москвы Сергей Собянин, а возглавил - заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Задачей нового штаба стал мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности.