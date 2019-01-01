Власти Москвы заявили о новых возможностях для малого бизнеса

Новые изменения в 44-ФЗ, вступающие в силу с 1 июля 2019 года, приведут к росту доли малого бизнеса на рынке закупок. Такой прогноз даёт руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, комментируя одно из ключевых нововведений контрактной системы, которое вступает в силу с 1 июля и предусматривает возможность обеспечения заявки банковской гарантией.

«Ранее 44-ФЗ запрещал использование банковской гарантии в качестве обеспечения во время участия в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием и двухэтапном конкурсе, которые проводились в электронной форме, а также в электронных аукционах. Вместе с тем, желание изменить это положение уже давно обсуждалось участниками рынка. Сегодня вся контрактная система стремится к упрощению закупочных процедур, расширению их доступности для заказчиков и поставщиков. И текущее нововведение стало одним из многих шагов к этой цели», - говорит Геннадий Дёгтев

Использование банковской гарантии в качестве обеспечения заявки позволит расширить присутствие малого бизнеса на рынке закупок, отмечает заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-жилищным отношениям Владимир Ефимов.

«За семь лет объем столичных закупок у субъектов малого предпринимательства вырос в 12 раз. Благодаря совершенствованию контрактного законодательства будут упразднены дополнительные барьеры. Свои товары и услуги рынку предложат небольшие компании, которые только начинают свой бизнес и не всегда располагают достаточным количеством денежных средств. У заказчиков не возникнет проблем с получением гарантий от победителей закупочных процедур. Все это будет способствовать дальнейшему росту объемов закупок», - подчеркнул вице-мэр.

Амбассадор портала поставщиков генеральный директор ГК «Консул» Евгений Степанов отмечает поступательное снижение административных барьеров.

«Мы наблюдаем трансформацию рынка закупок. Повышается прозрачность и доступность для выхода малого бизнеса. Использование банковской гарантии в качестве обеспечения заявки убирает административный барьер в виде ограничений со стороны государства. Рынок переходит на естественное регулирование, в котором бизнесу предстоит доказать свою состоятельность перед банком, что также является не самым легким процессом. Дальше все будет решать конкуренция», - добавляет Евгений Степанов.

Вопрос использования банковской гарантии в качестве обеспечения заявки назрел давно, подтверждает генеральный директор ООО «Тороб. ИНФО» Антон Сороко.

«Когда это произойдет, бизнес получит возможность более активно участвовать в закупках и развиваться. Но в этом случае встает вопрос об "отсеве" недобросовестных поставщиков, которые могут воспользоваться данным нововведением. Исключить их участие можно только в том случае, если гарантии в качестве обеспечения будут применяться к организациям, которые имеют свою историю и уже показали себя надежными партнерами», - считает Антон Сороко.

Напомним, что в течение 2019 года участников рынка государственных и муниципальных закупок ждет еще несколько серьезных изменений законодательства о контрактной системе.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

