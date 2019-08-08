Власти Москвы закупят на аукционе больше 130 единиц коммунальной техники

Для нужд ГБУ «Автомобильные дороги» планируется закупить 132 единицы коммунальной техники. Закупка была представлена на публичном представлении в рамках проекта «Биржа торгов». Встреча с потенциальными исполнителями была организована Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, коммунальные машины, выполняющие уборку дорожного полотна, выйдут до конца 2019 года на важные автомобильные трассы города. Новая техника появится на участках Северо-Восточной хорды, дорог А-101, М-3, а также на магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» и на участке железнодорожного переезда вблизи станции Щербинка.

В общей сложности коммунальная техника будет обслуживать 2,2 миллионов квадратных километров московских дорог.

В свою очередь заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов заявил, что необходимость увеличения парка коммунальной техники связана с расширением площадей уборки Москвы, которая только в этом году увеличилась на семь процентов.

Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.

