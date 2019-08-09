Власти Москвы выставили на торги лечебный пансионат

Лечебный пансионат «Парус», выставленный на торги, представят крупным инвесторам в рамках роуд-шоу «Оздоровительные инвестиции» 15 августа.

На мероприятии инвесторам будет презентован единый лот из 15 зданий – лечебный пансионат «Парус», расположенный в Рузском районе Московской области, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«116 тысяч квадратных метров составляет площадь земельного участка, на территории которого располагается пансионат "Парус". Актив находится на берегу реки Озерна в Рузском районе – месте с благоприятной экологической обстановкой – и имеет всё необходимое для работы пансионата с момента покупки. Предстоящее мероприятие позволит оценить инвестиционную привлекательность этого объекта, а также пути его дальнейшего использования», - добавил Геннадий Дёгтев.

В состав объекта входят спальные и лечебные корпуса, столовая, яхт-клуб, трансформаторная подстанция и даже причал. Все 15 зданий имеют необходимые инженерные коммуникации, а еще вместе с ними победителю достанутся различные объекты движимого имущества – от медоборудования до мебели.

Встреча инвесторов, экспертов рынка оздоровительного туризма и органов исполнительной власти Москвы пройдет 15 августа по адресу: Новая площадь, 6 (Cabinet Lounge), вход с Малого Черкасского переулка.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на странице роуд-шоу.

Связаться с организаторами можно по почте delo@mos.ru или телефону 8 495 957 75 00.

Подробная информация об активе доступна по ссылке.

