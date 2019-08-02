Власти Москвы представили арбузную карту города
Порядка 350 торговых точек по продаже арбузов и дынь появились в Москве по итогам городских торгов с 2015 года. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике, который ко Дню арбуза 3 августа подсчитал, в каких округах столицы расположено больше всего городских мест, торгующих бахчевыми культурами.
Больше всего торговых точек по продаже бахчевых культур, арендованных предпринимателями у города, находится в южной части Москвы. Так, в ЮВАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе – по 58.
Также в числе округов-лидеров по количеству городских мест продажи арбузов и дынь – запад столицы (45 торговых точек), а замыкает пятерку – Восточный административный округ, где было открыто 29 городских бахчевых развалов за последние четыре года. Период размещения торговых точек - с 1 августа по 1 октября
Приобретение торгового места напрямую у города через открытый аукцион стало привычной процедурой для представителей малого бизнеса, которая пользуется заслуженным доверием, о чём свидетельствует количество участников и уровень конкуренции, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«По пять предпринимателей в среднем претендовали на аренду точки для продажи арбузов и дынь. Это анализ результатов торгов с 2015 года. Конкуренция в этом сегменте остается стабильной и объясняется востребованностью бахчевых развалов, понятной процедурой открытых аукционов и широкой информированностью предпринимателей. Малый бизнес может приобрести легальное место для продажи своих товаров напрямую у города по цене, которую регулирует сам рынок, а горожане – купить арбуз или дыню недалеко от дома», - сказал Геннадий Дёгтев.
По его информации, за четыре года среднее превышение арендной ставки таких торговых точек достигло 131%. При этом договор аренды с победителями торгов заключается сроком на пять лет, после чего нестационарные торговые объекты вновь попадают на городские аукционы.
В настоящий момент на инвестиционном портале города Москвы доступна подача заявок на 4 нестационарных торговых объекта под продажу бахчевых культур.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- ВЦИОМ: 69% россиян одобряет разгон незаконной акции протеста в Москве
- Действие ДРСМД официально прекращено
- «Неизящно»: Хакеры раскритиковали предложение Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука
- Подсчитаны потери России от лесных пожаров в 2018 году
- Традиция и контрацепция. Почему Сахалин и в Тыва лидируют по абортам в России