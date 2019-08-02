Власти Москвы представили арбузную карту города

Порядка 350 торговых точек по продаже арбузов и дынь появились в Москве по итогам городских торгов с 2015 года. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике, который ко Дню арбуза 3 августа подсчитал, в каких округах столицы расположено больше всего городских мест, торгующих бахчевыми культурами.

Больше всего торговых точек по продаже бахчевых культур, арендованных предпринимателями у города, находится в южной части Москвы. Так, в ЮВАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе – по 58.

Также в числе округов-лидеров по количеству городских мест продажи арбузов и дынь – запад столицы (45 торговых точек), а замыкает пятерку – Восточный административный округ, где было открыто 29 городских бахчевых развалов за последние четыре года. Период размещения торговых точек - с 1 августа по 1 октября