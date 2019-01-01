Власти Москвы предложат бизнесу провести работы в центре столицы
Департамент города Москвы по конкурентной политике представит три закупки на проведение работ в центре столицы.
Первой - предусмотрено проведение благоустройства на территории Таганского района и района Арбат. Начальная цена контракта – 207 миллионов рублей.
Победитель второго аукциона займется заменой покрытий дорог и тротуаров в Басманном и Таганском районах. Начальная цена контракта – 299 миллионов рублей.
Также будет представлена совместная закупка 8 городских учреждений, организатором которой выступает ГБУ «Жилищник района Хамовники». Начальная цена контракта – 313 миллионов рублей.
Публичное представление процедуры состоится 18 июля на Петровке, 15 (Московская торгово-промышленная палата). Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
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