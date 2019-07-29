Власти Москвы объявили конкурс на реставрацию картин художников-эмигрантов

Отреставрировать 3 картины художников-эмигрантов из собрания ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья им. Солженицына» сможет победитель конкурса с ограниченным участием.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На реставрацию будут переданы два художественных полотна 1930-ых годов создания, которые написал советский архитектор и живописец Николай Иванович Исцеленов. Победителю предстоит удалить поверхностные загрязнения и укрепить красочный слой на полотнах «Храм Покрова на Нерли» и «Храм Святой Софии в Новгороде». Третья картина – портрет И.А.Бунина - написана неизвестным автором в 1900 году. Сегодня ей необходимо общее укрепление полотна, воссоздание утрат авторской живописи.

Все три художественных объекта являются предметами Музейного фонда Российской Федерации, и для определения победителя будет рассмотрен не только ценовой фактор, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Переданные на реставрацию художественные полотна потребуют внимательного отношения со стороны будущего победителя. Его определит конкурс с ограниченным участием, который предполагает не только наличие ценового предложения, но и соответствие участника закупки ряду требований. Несмотря на не очень большое количество претендентов в таких закупках, именно этот способ позволяет выбрать высококлассных профильных специалистов, которые обладают необходимым опытом и имеют в своем распоряжении всё необходимое техническое оснащение для качественного выполнения реставрационных работ», - отметил Геннадий Дёгтев.

Картины будут впервые выданы на реставрацию, уточнила заведующий отделом учета, хранения и комплектования фондов музея «Дом русского зарубежья имени Солженицына» Юлия Рукосуева.

«Эти работы были переданы в дар музею в разное время: две из них кисти Исцеленова - в 2017 году, а портрет Бунина – в 2005 году. Все они были написаны художниками-эмигрантами. Многие эмигранты полагали, что оставляют родные каря максимум на несколько лет, а потом, как в случае с Исцеленовым, осознали невозможность возвращения. Но к нам вернулись их картины. Сегодня перед реставраторами стоит важная задача – отреставрировать эти полотна, чтобы их можно было сохранить для потомков», - добавила Юлия Рукосуева.

Все работы в рамках контракта должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года.

Начальная стоимость контакта – 1 миллион рублей. Подать заявки на участие можно до 1 августа 2019 года.

