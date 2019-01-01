Власти Москвы назвали самый популярный лот на торгах в начале мая
Высокий уровень конкуренции отмечен на аукционах по продаже недвижимости из имущественной казны Москвы, несмотря на праздники. Торги организованы департаментом по конкурентной политике.
По итогам двух рабочих дней прошлой недели в них приняли участие более 140 инвесторов. Средняя итоговая стоимость 1 квадратного метра превысила 50 тысяч рублей.
Самый большой интерес у предпринимателей вызвал объект площадью 74 квадратных метра на первом этаже жилого дома в Южном Бутове. На него претендовали 17 заявителей, итоговая стоимость лота составила 4 миллиона, 900 тысяч рублей.
Сейчас на городские торги выставлены более 1400 лотов. Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы
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