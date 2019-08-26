Власти Москвы назвали самые популярные аукционы недели

Около 900 заявок было подано на участие в городских торгах по аренде и продаже имущества за минувшую неделю.

Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, были реализованы 64 объекта, при средней конкуренции - 13 участников на один лот.

Наибольшим спросом пользовались места для парковки автомобилей, которые участники торгов могли приобрести на аукционах без объявления цены.

Сразу 557 участников собрали такие аукционы. Высокая конкуренция на минувшей неделе сохранялась также на торгах по аренде имущества из городской казны для субъектов малого предпринимательства.

