В СВАО проведут конкурс на благоустройство 4 га территории
ГБУ «Жилищник района Отрадное» в рамках проекта «Биржа торгов» расскажет потенциальным участникам торгов о закупке на выполнение работ по благоустройству районов в Северо-Восточном административном округе Москвы.
Организатором мероприятия является столичный департамент по конкурентной политике на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, заказчик представит бизнес-сообществу совместную закупку трех участников.
Победитель займется благоустройством в трех районах СВАО: Бибиреве, Лианозове, Отрадном. Речь идет о проведении дорожно-ремонтных работ, высадке кустарников и деревьев, а также установке малых архитектурных форм.
Как подчеркнул Дёгтев, с учетом большого объема работ, необходимо обсудить все подробности предстоящей процедуры, на что и направлено публичное представление закупок.
Процедура обсуждения пройдет 31 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрации на сайте.
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