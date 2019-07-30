В СВАО проведут конкурс на благоустройство 4 га территории

ГБУ «Жилищник района Отрадное» в рамках проекта «Биржа торгов» расскажет потенциальным участникам торгов о закупке на выполнение работ по благоустройству районов в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Организатором мероприятия является столичный департамент по конкурентной политике на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, заказчик представит бизнес-сообществу совместную закупку трех участников.

Победитель займется благоустройством в трех районах СВАО: Бибиреве, Лианозове, Отрадном. Речь идет о проведении дорожно-ремонтных работ, высадке кустарников и деревьев, а также установке малых архитектурных форм.

Как подчеркнул Дёгтев, с учетом большого объема работ, необходимо обсудить все подробности предстоящей процедуры, на что и направлено публичное представление закупок.

Процедура обсуждения пройдет 31 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрации на сайте.

