В строительстве московского метро китайцам поможет щит «Победа»

Двухпутный тоннель протяженностью почти три километра между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии столичного метрополитена построит новый десятиметровый тоннелепроходческий щит под названием «Победа». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У московских метростроителей есть давняя традиция давать тоннелепроходческим комплексам различные имена, как правило – женские. На этот раз совместным решением с подрядчиком строительства – китайской компанией CRCC – щиту присвоят имя “Победа”», – сказал он.

В свою очередь президент компании China Railway Construction Corporation (CRCC) International Чжоу Лэй назвал это решение символом дружбы двух стран.

«Решение назвать новый тоннелепроходческий комплекс “Победа” – это символ давней дружбы России и Китая, основанной на взаимной поддержке и доверии. Название отражает вклад наших стран в победу во Второй мировой войне», – сказал глава китайской компании.

Чжоу Лэй также отметил, что для китайских строителей является большой честью работать с таким крупным холдингом, как «Мосинжпроект», который выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московской подземки. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что у столичных строителей уже есть опыт работы с китайской компанией.

«Китайскими специалистами активно ведутся работы по строительству юго-западного участка Большой кольцевой линии», — рассказал он.

Отметим, что ТПМК «Победа» станет третьим десятиметровым щитом, использующимся в Москве для строительства двухпутных тоннелей.

