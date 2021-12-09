В России завершилась серия хакатонов Tender Hack

Завершилась серия технологических хакатонов Tender Hack, проходивших в 2021 году сразу в шести регионах России.

По итогам интеллектуальных соревнований были получены десятки новых инновационных решений, которые технические специалисты Портала поставщиков взяли в разработку.

Соревнования проходили в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.

В серии хакатонов Портала поставщиков приняли участие 632 человека, объединившиеся в 168 команд из 16 городов России. К участию приглашались IT- и Big Data-специалисты.

Попробовать свои силы в турнире смогли и студенты, и опытные профессионалы. Самому взрослому участнику на момент проведения новосибирского хакатона исполнилось 75 лет.

На протяжении всех хакатонов проводились мастер-классы на тему закупок, кроме того, участников консультировали эксперты Портала поставщиков города Москвы, Департамента по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг», поэтому быть знатоком в системе закупок было не обязательно.

Организатором хакатонов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при технологической поддержке площадки «Росэлторг». Принять участие в соревновании можно было бесплатно, объединившись в команды от трех до пяти человек.

В рамках трёхдневного турнира участники разрабатывали новые сервисы для сферы электронных закупок. Команды-победители получили денежные призы в размере 400 тыс. рублей. Общий призовой фонд составил 2,4 млн. рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что подобные мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения.

Как отметил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, формат хакатона позволяет найти неординарные и полезные решения для развития Портала.

Все задачи, которые стояли перед участниками хакатонов, – это актуальные потребности пользователей Портала поставщиков, добавил Лысенко. Он также подчеркнул, что практически все задачи предусматривали работу с большими данными и использование технологий искусственного интеллекта, а это является общемировым трендом развития цифровых экосистем.

Серию хакатонов продолжат и в 2022 году. Планируется провести не менее шести соревнований для разработчиков.

Портал поставщиков — один из ключевых городских сервисов для предпринимателей. Значимость ресурса признана и на международном уровне — в августе 2021 года Портал был включен в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в «умных» городах.

