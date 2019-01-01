В Москве выставили на торги около 900 «квадратов» со свободным назначением

Нежилое помещение площадью 886 квадратных метров вблизи станции метро «Бауманская» сможет приобрести победитель электронного аукциона. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На торги выставлен нежилой объект свободного назначения рядом с театром «Модерн» по адресу: Спартаковская площадь, дом 1/2.

Объект продажи имеет отличное техническое состояние, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На торги выставлен объект коммерческой недвижимости, расположенный на первом и цокольном этажах жилого дома на первой линии. В помещениях объекта продажи произведен ремонт, все коммуникации находятся в рабочем состоянии. Таким образом, победитель предстоящего аукциона получит готовый для эксплуатации объект в центре города, с выездом на ТТК и вблизи метро "Бауманская"», – сообщил Геннадий Дёгтев.

Стартовая цена лота – 47,9 миллионов рублей.

Оптимальную площадь для бизнеса и привлекательную стартовую стоимость отметила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

«Универсальный метраж помещения подойдет под многие виды деятельность. Здесь можно организовать медицинский центр, кафе или ресторан, небольшой фитнес-зал, магазин. Расположение в районе с развитой инфраструктурой обеспечивает высокую проходимость, а небольшая стоимость "входного билета" может быть рассмотрена инвесторами как привлекательная возможность для вложения средств», – сказала Александра Синилова.

Заявки для участия в торгах принимаются до 28 июня. Аукцион пройдет 4 июля 2019 года.

