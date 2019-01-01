В Москве выставили на продажу без объявления цены четыре лота

Новый пул объектов, расположенных в районах Хамовники, Басманный, Щукино и Беговая, выставил на продажу без объявления цены Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На реализацию выставлены два лота в ЦАО. Первый объект находится в Хамовниках по адресу: Малая Пироговская улица, 23. Площадь составляет 243,5 квадратных метров, назначение свободное. Удаленность от метро «Спортивная» – пять минут пешком.

Второй лот расположен в Басманном районе по адресу: Новорязанская улица, дом 31/7. Нежилой объект площадью 189 квадратных метров имеет свободное назначение. Удаленность от метро «Бауманская» также составляет 5 минут.

На северо-западе Москвы в районе Щукино на реализацию выставлен объект по адресу: улица Маршала Соколовского, дом 2. Нежилой объект площадью 189 квадратных метров имеет свободное назначение. Находится в четырех минутах от метро «Октябрьское поле».

На севере города в районе Беговой выставлен объект по адресу: улица Правды, 1/2. Нежилой объект площадью 381 квадратных метров имеет свободное назначение. Удаленность от метро «Динамо» составляет 20 минуты.

Победителей процедуры определяют по итогам вскрытия конвертов, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В день подведения итогов продавец знакомится с ценовыми предложениями потенциальных инвесторов. После чего комиссия определяет победителя или оставляет за собой право отказать всем претендентам. Экономическую целесообразность каждой заявки оценивает продавец», – отметил Геннадий Дёгтев.

Заявки для участия принимаются до 14 и 15 мая. Процедура вскрытия конвертов пройдет 16 мая 2019 года.

Продажа городского имущества без объявления цены проводится в соответствии с 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением правительства РФ №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

