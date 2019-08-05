В Москве выросла конкуренция на рынке поставки светофоров

К международному дню светофора Департамент города Москвы по конкурентной политике подсчитал, как проходят закупки на поставку и установку светофорных объектов на дорогах столицы. Информация основана на данных, взятых с портала поставщиков.

С начала этого года наблюдается увеличение интереса предпринимателей к закупкам по поставке и установке светофорных объектов, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«36 таких контрактов было заключено с начала года. Отмечается увеличение интереса со стороны бизнеса к участию в этих закупках. Среднее количество участников закупок на поставку и установку светофорных объектов выросло с 3 в прошлом году до 4 в этом», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что городские закупки становятся все более понятными и прозрачными. Это привлекает большее количество добросовестных поставщиков, которые готовы начать сотрудничество со столичными заказчиками.

Установка светофорных объектов позволяет повысить безопасность на автомобильных дорогах столицы и снизить очаги аварийности. Особенно важно устанавливать их на крупных перекрестках, где пересекаются сразу несколько направлений – во всех местах с интенсивным дорожным движением. Светофорный объект может содержать до 30 светофоров.

Напомним, что Международный день светофора в России проходит 5 августа и призван привлечь внимание общественности к проблеме безопасности движения.

Со всеми городскими предложениями можно ознакомиться на портале поставщиков

