В Москве выберут нового эквайера для пополнения «Тройки»

Бизнес-сообществу в рамках проекта «Биржа торгов» презентовали закупку на дистанционное пополнение транспортной карты «Тройка». Мероприятие с участием представителей банков и платежных систем организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В настоящее время ГУП «Московский метрополитен» находится в поиске нового подрядчика, который сможет организовать стабильное дистанционное пополнение карты «Тройка» через разные онлайн-сервисы.

Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, победитель конкурса должен будет проводить платежи на «Тройку» через смс-сообщения, банкоматы и платежные терминалы, мобильные приложения. Начальная цена контракта составляет 132,7 млн рублей.

В свою очередь начальник отдела маркетингового развития и распространения билетных решений службы сбора доходов Ренат Абдуллин отметил, что это уже не первая закупка, а новый конкурс связан с окончанием заключенного ранее контракта. С новым исполнителем будет заключен контракт на три года (1096 календарных дней).

С учетом большого объема работ, победитель сможет привлечь к исполнению договора третьих лиц. Ожидается, что за счет увеличения объемов дистанционного пополнения «Троек» снизится нагрузка на кассы метрополитена. Закупка будет обнародована в ближайшее время.

