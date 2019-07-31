В Москве пройдет аукцион за право обслуживания дорожной техники

Более двух с половиной тысяч коммунальной дорожной техники будет обслуживать и проводить текущий ремонт победитель городского аукциона. Об условиях аукциона и требованиях к его участникам рассказали в рамках проекта «Биржа торгов» на публичном представлении совместной процедуры, заказчиком которой выступает ГБУ «Автомобильные дороги».

Встречу заказчика и представителей бизнес-сообщества на площадке Московской торгово-промышленной палаты организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Закупка предусматривает проведение комплексного сервисного обслуживания для коммунальной техники из 30 районов столицы, расположенных в САО, ЗАО, СЗАО, ЮАО. Начальная максимальная цена контракта – 389,6 миллионов рублей.

Основные типы коммунальной спецтехники, круглосуточно задействованные в уборке города, пройдут необходимое сервисной обслуживание, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Более 2500 единиц спецтехники - коммунальных тракторов, ремонтной техники, а также многофункциональных машин, которые очищают дорожное полотно и тротуары, проводят мойку и полив автотрасс, убирают снег, поливают растения, пройдут плановое сервисное обслуживание и ремонт в преддверии осенне-зимнего сезона. Его проведет победитель электронного аукциона», - рассказал Дёгтев.

Проводимая закупка позволит поддерживать все коммунальные машины в рабочем состоянии, следить за их надлежащей эксплуатацией и создавать условия для бесперебойной работы в зимнем сезоне, говорит начальник производственного комплекса ГБУ Автомобильные дороги Константин Алимов.

«На сегодняшний день средний процент износа городской коммунальной техники находится на уровне от 50 до 70 процентов. Опубликованная закупка предполагает проведение планового технического обслуживания, а также ремонтных работ в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, победитель должен будет обеспечить заказчиков запасными частями, которые могут потребоваться во время ремонта», - отметил Алимов.

Он добавил, что в их числе: электронные блоки управления, гидравлические компоненты запчасти для ходовой системы, и многое другое.

Техническое обслуживание коммунальной техники необходимо проводить в зависимости от степени ее износа, уточнил доцент кафедры «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Алексей Павлов.

«Частота проведения обслуживания определяется частотой использования техники. А превышение сроков необходимого сервисного обслуживания вызывает ситуации, негативно влияющие на функционирование коммунальных машин, ускоряет их износ», - подчеркнул Павлов.

В данный момент процедура опубликована. Подать заявки на участие в закупочной процедуре можно до 12 августа 2019 года.

