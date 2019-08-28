Страховым компаниям представили закупку на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ГУП «Мосгортранс» в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором публичного представления процедуры выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Руководитель департамента Геннадий Дёгтев рассказал, что рынок автострахования в России насчитывает большое количество игроков. По его словам, сотрудничество с городом может быть интересно многим из них.

«Зaкaзчик будет проводить зaкупку по 44-ФЗ в третий рaз, и уже сейчaс можно скaзaть о зaинтересовaнности бизнесa в сотрудничестве с городом. Если нa первую подобную процедуру вышел лишь один учaстник, то в следующий рaз уже 3 компaнии боролись зa прaво зaключения контрaктa. Учитывaя высокий интерес стрaховых компaний к прошедшему мероприятию, ожидaем стaбильную конкуренцию и нa предстоящей зaкупке», - добавил Дёгтев.

Победитель займется оформлением полисов ОСАГО для 10 722 транспортных средств, которые находятся на балансе ГУП «Мосгортранс». В том числе, речь идет об автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях. Начальная цена контракта составит 454 миллиона рублей.

Начальник сектора подготовки ведения контрактов отдела страхования службы безопасности движения Игорь Чернышев заявил, что для подготовки процедуры использовалась типовая документация. Ее отличительной особенностью стал увеличенный срок исполнения контракта победителем по итогам проведения закупки.

«С победителем будет зaключен контрaкт сроком нa двa годa. Рaнее нa исполнение всех обязaтельств отводился один год. Город зaинтересовaн в долгосрочном сотрудничестве с добросовестными стрaховыми компaниями. Именно поэтому в кaчестве способa определения победителя выбрaн конкурс в электронной форме. Это ознaчaет, что победитель будет оценивaться не только по сделaнному ценовому предложению, но и по другим покaзaтелям», - добавил Чернышев.

Он также сообщил, что предложения участников в части неценовых критериев будут оцениваться по следующим показателям: квалификация, наличие финансовых ресурсов, опыт работы, связанный с предметом контракта, деловая репутация, качество выполнения услуг.

Закупка будет опубликована в сентябре этого года.

