В Москве предлагают взять в аренду здание Басманной полицейской части

На городской аукцион выставлен лот, находящийся в составе объекта культурного наследия федерального значения – Басманной полицейской части 1782 года постройки. Здание изначально представляло собой 3-этажный дом, который во время реконструкции в 1930-е годы был надстроен еще двумя этажами.

Здание находится в Центральном административном округе по адресу: Новая Басманная, дом 29.

Как уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии, и будущему победителю предложено арендовать объект по льготной ставке «рубль за квадратный метр».

«Суть программы в том, чтобы привлечь внимание инвесторов к реставрации знаковых памятников архитектуры Москвы. Победителю в течение пяти лет со дня аукциона предстоит провести все необходимые реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную арендную ставку. Как показывает практика, историческая недвижимость – наиболее востребованные активы на городских аукционах. Свыше 200 участников в прошлом году претендовали на аренду подобных лотов», - конкретизировал Геннадий Дёгтев.

Начальный размер годовой арендной платы за здание Басманной части составляет 44,8 миллионов рублей.

