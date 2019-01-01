В Москве построят новый спорткомплекс

Спорткомплекс площадью 14 тысяч «квадратов» сможет построить в Новой Москве победитель аукциона. Организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. На торги выставлен земельный участок площадью 14 тысячи квадратных метров вблизи деревни Марушкино. Эксперты отмечают, что цены на жильё там ниже, чем в «старом» городе, что стимулирует высокий спрос и большую строительную активность. Стартовая цена годовой аренды – 13,7 миллионов рублей. Заявки принимаются до 24 июня. Аукцион пройдет 27 числа, в ходе которого будет определен победитель для заключения договора аренды сроком на 4,5 года.

