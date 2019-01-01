В Москве отметили успех проведения электронных торгов
Москва готова делиться положительным опытом проведения электронных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что с 2017 года почти 2 тысячи объектов, находившихся в ведении столицы, реализовано с помощью электронных торгов. Среди них не только продажа имущества, но и аренда.
При этом только за пять месяцев 2019 года через электронные торги было приобретено и сдано в аренду более 700 объектов.
В свою очередь, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев подчеркнул, что переход на систему электронных аукционов с 1 июня повысил доверие предпринимателей и обычных граждан к реализации городского имущества.
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