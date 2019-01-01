В Москве отметили успех проведения электронных торгов

Москва готова делиться положительным опытом проведения электронных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с 2017 года почти 2 тысячи объектов, находившихся в ведении столицы, реализовано с помощью электронных торгов. Среди них не только продажа имущества, но и аренда.

При этом только за пять месяцев 2019 года через электронные торги было приобретено и сдано в аренду более 700 объектов.

В свою очередь, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев подчеркнул, что переход на систему электронных аукционов с 1 июня повысил доверие предпринимателей и обычных граждан к реализации городского имущества.

