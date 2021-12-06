В московском метро появился новый тематический поезд

В московском метро запущен новый тематический поезд «Сила конкуренции», который ходит по Арбатско-Покровской линии.

С его помощью пассажиры смогут узнать о положительных изменениях, которые происходят в столице благодаря развитию конкурентной среды.

Изюминкой поезда стала интерактивная квиз-игра. Пройдя по QR-кодам, любой желающий может проверить и расширить свои знания о жизни города.

Идея запуска такого поезда появилась в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Как отметил его руководитель Иван Щербаков, цель состоит в том, чтобы наглядно показать, как конкуренция влияет на качество товаров и услуг, помогает развиваться людям и целым городам.

