В Московской торгово-промышленной палате появится новая гильдия
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) создается новая общественная структура. О том, чем она будет заниматься, и кто в неё войдет рассказала НСН инициатор идеи Анна Краснова-Ротман.
«Основная задача гильдии, которую мы после некоторых согласований с коллегами назвали Гильдия операторов и разработчиков инфраструктурных проектов – это системная поддержка инфраструктурных проектов, инициированных частным бизнесом», — сказала Анна Краснова-Ротман.
На первом этапе запланировано три ежегодных мероприятия: Международный форум «Инфраструктура городской среды», приуроченный к Московскому урбанистическому форуму, Международная конференция развития городского транспорта и Национальная премия «Лучший проект года в области городской инфраструктуры».
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