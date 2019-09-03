В Московской торгово-промышленной палате появится новая гильдия

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) создается новая общественная структура. О том, чем она будет заниматься, и кто в неё войдет рассказала НСН инициатор идеи Анна Краснова-Ротман.

«Основная задача гильдии, которую мы после некоторых согласований с коллегами назвали Гильдия операторов и разработчиков инфраструктурных проектов – это системная поддержка инфраструктурных проектов, инициированных частным бизнесом», — сказала Анна Краснова-Ротман.

На первом этапе запланировано три ежегодных мероприятия: Международный форум «Инфраструктура городской среды», приуроченный к Московскому урбанистическому форуму, Международная конференция развития городского транспорта и Национальная премия «Лучший проект года в области городской инфраструктуры».

