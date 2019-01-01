В Лианозовском парке появятся новые автоматы с едой

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов».

Сегодня Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы право размещения 3 вендинговых автоматов в Лианозовском парке на северо-востоке Москвы.

Предпринимателям предложено побороться на электронных торгах за возможность открыть точку общепита в районах с активным пешеходным трафиком.

Площадь под размещение торговых автоматов – 2,5 квадратных метра. Стартовая стоимость ежемесячного платежа за размещение – 1,5 тысяч рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

