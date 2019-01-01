В Измайловском парке появятся 9 новых киосков

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва. Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов».

Сегодня Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в 9 киосках в Измайловском парке культуры и отдыха.

Предпринимателям предложено побороться на электронных торгах за возможность открыть точку общепита в районах с активным пешеходным трафиком.

Площадь лотов от 17 квадратных метров. Стартовая стоимость лотов от 53 тысяч рублей. Торги ведутся за право заключения договора.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

