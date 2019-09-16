В Думу внесли законопроект об отмене штрафов за нарушения на ЕГЭ

Заксобрание Тверской области поддержало инициативу губернатора региона Игоря Рудени и внесло в Госдуму законопроект об отмене штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения ЕГЭ.

С соответствующей идеей губернатор выступил еще в июле в ходе заседания регионального правительства. Глава региона призвал поберечь детей от давления в начале жизненного пути и воспитывать без штрафов. Идею губернатора поддержали эксперты в отрасли образования. Они отметили, что отмена штрафов позволит сделать процедуру ЕГЭ менее стрессовой для молодых людей.

По действующему законодательству, на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 КоАП. Для физических лиц штрафы составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту, подчеркивается, что в случае выявления нарушения одновременно аннулируются и результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию», -

В этом году Тверская область стала одним из восьми российских регионов, где впервые ЕГЭ проводился в новом формате с использованием технологии передачи экзаменационных материалов через Интернет и печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов проведения экзамена (ППЭ) по завершении экзамена. Новая система позволила исключить промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в ППЭ и избежать утечки информации.

Также Губернатором Игорем Руденей перед региональным Министерством образования поставлены приоритетные задачи при проведении ЕГЭ-2020. Среди ключевых – увеличение числа пунктов сдачи экзамена.

