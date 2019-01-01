В АТОР рассказали, как в Турции напоминают россиянам о голодающих в Африке

Названы самые недорогие туры на майские праздники

Названы самые недорогие туры на майские праздники. В Адлер отправится покупатель самого дешевого тура. Всего туры по России приобрели 4 процента туристов, планирующих отдохнуть в майские праздники. За пределами России самыми популярными направлениями стали Турция, Тунис и Кипр.

«Да, действительно, в Адлер можно уехать примерно за 9 тысяч рублей. За такую крайне скромную сумму можно разместиться на 5 ночей в трехзвездочном отеле. В Сочи – примерно за 11 тысяч рублей. В Геленджике размещение на 5 ночей с завтраками будет стоить где-то между 9 и 11 тысячами рублей. Что же касается Турции, Туниса и Египта, то стоимость отдыха там в эти майские праздники примерно сопоставима со стоимостью отдыха в России», - подчеркнула Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии НСН.

Турецкие отели с системой «все включено» готовы начать бороться с жадностью туристов

Турецкие отели с системой «все включено» готовы начать бороться с жадностью туристов, которые оставляют много пищевых отходов. Бороться с перепотреблением планируется путём развешивания агитационных плакатов и вручения небольших презентов гостям, которые набирают немного еды. Также считается возможным уменьшение размера тарелок.

«Надо сказать, что это – некое юридическое закрепление того факта, который уже имеет место быть в некоторых турецких отелях на протяжении последних двух лет. В некоторых из них вешали фотографии голодающих детей Африки, мотивируя таким образом туристов соизмерять свои возможности с тем разнообразием, которое предлагают турецкие рестораны», - пояснила она НСН.

Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Британские туристы назвали десять самых разочаровывающих достопримечательностей Европы. Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в музее Лувр заняла первое место. Второе место в рейтинге занял чекпойнт «Чарли» – пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. Замыкает тройку «Писающий мальчик» –одна из главных достопримечательностей Брюсселя.

«Чем британским туристам не угодил «Писающий мальчик» не очень понятно, а вот с «Моной Лизой» в чем-то их можно понять. Подойти к картине практически невозможно, поскольку она буквально атакуется толпами посетителей Лувра, которые еще и норовят сделать на фоне полотна селфи», - констатировала в беседе с НСН Майя Ломидзе.

