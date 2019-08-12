«Умное страхование» пришло на рынок такси

На рынке такси начали внедрять систему «умного страхования». Тарифы при этом рассчитываются индивидуально, с учетом страховой истории водителя и данных о его вождении. Председатель Гильдии по вопросам страхования МТПП Роман Липовой рассказал НСН, что «умное страхование» позволит таксомоторным компаниям существенно сократить свои издержки на расходы по страхованию.

«Умное страхование придерживается реализации принципа "плати как ездишь". Водителю такси вместе с полисом КАСКО вручается электронный блок. Многие таксомоторные компании хотят, чтобы их бизнес был застрахован, в том числе и по КАСКО. Страховые компании, учитывая рискованность этой отрасли, всячески пытаются где-то и завысить, максимально придирчиво подойти к оценке этого бизнеса. А умное страхование позволит устанавливать электронные устройства, которые смогут отслеживать все параметры работы водителя: как он водит, много факторов можно будет оценить. Оно позволит водителям добропорядочным, правильным на дорогах и таксистам, в том числе, попасть в рейтинг надежных клиентов страхового рынка», — отметил Роман Липовой.

По словам эксперта МТПП, «умным страхованием» уже активно начинают пользоваться агрегаторы такси.

