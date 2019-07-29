Назван самый востребованный район Москвы на аукционах по аренде недвижимости

188 инвесторов приняли участие в торгах по аренде недвижимости из имущественной казны Москвы на прошлой неделе.

На минувшей неделе на городских торгах наибольшим спросом пользовались объекты, которые можно взять в аренду у города, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В 20 таких аукционах приняли участие 188 инвесторов. Высокий интерес продолжают вызывать помещения площадью от 40 до 100 квадратных метров, которые находятся на первых и в подвальных этажах жилых домов. Территориально самым востребованным на минувшей неделе оказался юго-запад столицы. В торгах за право аренды помещений, расположенных в этом округе, участвовали около 70 инвесторов», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что рекордное превышение стартовой цены было зафиксировано на торгах по аренде объекта, который находится по адресу: улица Винокурова, дом 7/5, корпус 3. В аукционе за право аренды подвального помещения площадью 41 «квадрат» приняли участие 28 инвесторов, которые увеличили стартовую цену в 741 раз до 351 тысячи рублей.

Еще одним популярным лотом оказалось помещение площадью 74 квадратных метра, расположенное на улице Академика Волгина в доме 15 корпус 3. В торгах за право аренды этого лота также участвовали 28 предпринимателей, которые в ходе торгов увеличили стартовую цену в 682 раза до 2,6 миллиона рублей.

Также на минувшей неделе через городские торги по аренде были отыграны 4 лота в Юго-Восточном административном округе, на них претендовали 50 инвесторов. Среди этой городской недвижимости самым высококонкурентным оказалось помещение на проспекте Защитников Москвы в доме 13. На него претендовали 23 инвестора, а итоговая цена составила 2,5 миллиона рублей.

Всего на прошлой неделе через городские торги был реализован 41 лот.

Ознакомиться с существующими предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.

