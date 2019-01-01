Цифровые технологии помогают предпринимателям в борьбе с антиконкурентным сговором

Новейшие цифровые инструменты для выявления картелей, а также способы защиты от умышленного антиконкурентного сговора обсудили на очередной встрече контракт-клуба в рамках проекта «Биржа торгов». Организаторами совместного мероприятия выступили Департамент города Москвы по конкурентной политике и Московское УФАС России.

Устранение антиконкурентного сговора требует совместной работы представителей общественности и органов власти, подчеркивает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Антиконкурентные соглашения убивают конкуренцию, а значит наносят непоправимый ущерб экономике. Для изменения ситуации необходимо одновременно работать над их устранением и предотвращением. Последствия от такого сговора должны осознавать все представители рынка закупок: от предпринимателей до заказчиков. Не всегда компании, решившие вступить в антиконкурентные отношения, осознают, что нести за это полную ответственность им придется не только перед другими участниками рынка, но и перед законом», - подчеркивает Геннадий Дёгтев.

Такого же мнения придерживается руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

«Картели остаются огромной проблемой в создании здоровой конкурентной среды. Основная доля взысканных Московским УФАС России штрафов приходится на нарушения по сговорам на торгах. Лишь за первый квартал текущего года сотрудниками управления возбуждено 17 дел и раскрыто 8 сговоров, участники которых уже оплатили штрафы на 36 миллионов рублей, что в полтора раза превышает показатели прошлого года», добавляет Армен Ханян.

На участников картельных сговоров накладывается административная, а в некоторых случаях уголовная ответственность, рассказывает заместитель начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России Руслан Джалюков. По его словам, для их выявления антимонопольный орган использует в своей работе новейшее оборудование и программное обеспечение.

«Одно из самых опасных нарушений антимонопольного законодательства - это картели. И для их выявления ФАС использует новейшие цифровые инструменты. Для сбора доказательной базы применяется математическое моделирование поведения участников на торгах, а во время проведения проверочных мероприятий - самое современное оборудование. Все это позволяет проводить работу по выявлению картелей дистанционно и тем самым сокращать сроки подготовки доказательной базы, необходимой для возбуждения дела. В настоящее время внедряются иные технологии искусственного интеллекта, которые, возможно, будут представлены в будущем», - говорит Руслан Джалюков.

Он отметил, что во время подтверждения наличия картельного сговора антимонопольная служба проводит комплексную проверку действий его участников. И помимо зафиксированного минимального снижения на торгах (от 0,5% до 1%) анализируется поведение компаний во время участия в других закупках, а также использование единой IT-инфраструктуры участниками сговора.

Помимо этого, на встрече контракт-клуба обсудили наиболее картелизированные сферы закупок, способы защиты заказчиков от сговора, ведение реестра компаний, участвующих в картельных сговорах, и правоприменительную практику ФАС по этому вопросу.

