Торговый центр в Марьино сможет открыть победитель городского аукциона

Два рядом стоящих здания одним лотом под торговый центр в Марьино выставлены на продажу через электронный аукцион. Оператором торгов выступает подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике – ГБУ «СЦ 44».

На аукцион выставлен лот, включающий в себя два нежилых здания общей площадью 8 тысяч квадратных метров, по адресу: улица Перерва, дом 8, строение 1 и строение 2. Назначение лота – под торговый объект.

Здания размещены на первой линии в зоне плотной жилой застройки, в 10 минутах от метро «Марьино».

Ранее в реализуемых зданиях располагались крупные сетевые объекты ритейла. Оба здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Стартовая общая цена лота – 558 миллионов рублей.

Подробно о технико-экономических параметрах объектов и алгоритме участия в торгах расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Удачное расположение лота отметил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

«Расположение торгового объекта крайне удачное, поскольку он находится в сложившемся жилом микрорайоне. Из него может получится небольшой районный торговый центр, концепции которых сейчас крайне востребованы как у сетевых арендаторов, так и у индивидуальных предпринимателей. Начальная цена объекта адекватна рынку, даже учитывая тот факт, что будущему покупателю наверняка придется вложиться в капитальный ремонт и перепланировку», – сказал Александр Морозов.

Объект может заинтересовать потенциальных инвесторов, согласна руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова.

«Арендаторами могут быть магазины продуктов, медицинские и фитнес центры и так далее. То есть те форматы, которые востребованы в спальных районах. Средняя ставка аренды торговых площадей подобного формата составляют 8 – 10 тысяч за квадратный метр в год», – заметила Юлия Назарова.

Заявки для участия в торгах принимаются до 20 июня 2019 года. Аукцион пройдет 26 июня.

Объект находится в хозяйственном управлении казенного предприятия города Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов».

Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.

