Торги по аренде земли в Москве в 2019 году показали абсолютный рекорд
Торги по аренде земли в Москве в 2019 году показали абсолютный рекорд: на них реализовано 104 земельных участка общей площадью 26 гектаров на сумму почти 512 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества, большинство реализованных земельных участков расположены в новой Москве и Восточном округе столицы и предназначены для индивидуального строительства жилья.
Кроме того, землю в прошлом году брали в аренду для возведения гаражей, спортивных объектов промышленных и торговых предприятий.
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