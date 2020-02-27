Торги по аренде земли в Москве в 2019 году показали абсолютный рекорд: на них реализовано 104 земельных участка общей площадью 26 гектаров на сумму почти 512 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества, большинство реализованных земельных участков расположены в новой Москве и Восточном округе столицы и предназначены для индивидуального строительства жилья.

Кроме того, землю в прошлом году брали в аренду для возведения гаражей, спортивных объектов промышленных и торговых предприятий.

