Такси перейдут на индивидуальные тарифы по ОСАГО
Таксомоторные компании перейдут на индивидуальные тарифы по ОСАГО. Речь об этом шла на седьмом Международном евразийском форуме такси. Председатель Гильдии по вопросам страхования МТПП Роман Липовой рассказал НСН, что реформа ОСАГО позволит страховым компаниям напрямую работать и оценивать водителей таксомоторных парков, а также индивидуально подходить к тарификации ОСАГО.
«Это переход на индивидуальный тариф. Это позволит страховым компаниям оценивать клиентский портфель с точки зрения рисковости. Там будут учитываться соответственно и способы вождения каждого водителя, самочувствие, здоровье и какое внимание руководители компании уделяют в своем бизнесе в плане улучшения работы с водителями и безопасности дорожного движения», — отметил Роман Липовой.
Добавим, что легальных таксистов в Москве за 10 лет стало в шесть раз больше. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Сейчас в столичном такси работает более 50 тысяч водителей, получивших разрешение на деятельность.
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